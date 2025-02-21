Фото: Нацполіція

Правоохоронці з'ясували, що житель Хмельниччини адміністрував сайти з дитячою порнографією. Він сам створив ці сайти та публікував там відповідний контент

Про це повідомляє Поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

У Хмельницькому затримали 44-річного чоловіка. Відомо, що він створив та адміністрував 11 веб-ресурсів з дитячим порно. Тепер йому погрожує до 15 років ув'язнення.

Зазначається, що правоохоронці встановили, що чоловік створив сайти з дитячою порнографією. Там він публікував фото та відео, які експертиза назвала дитячим порно. На період розслідування його відправили під варту з можливістю внести заставу 302 тисячі гривень.

Нагадаємо, що раніше на Волині викрили чоловіка, який через соцмережі продавав зображення та відеофайли, що містять ознаки дитячої порнографії. Йому оголосили про підозру. Тепер чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.