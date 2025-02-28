Порятунок Мазлі: на Закарпатті затримали чоловіка, який знущався з коня
Інцидент стався у селі Гать Берегівського району. Чоловіку загрожує до п'яти років тюрми
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому чоловік знущається над твариною – б’є коня. Зловмисника швидко розшукали: ним виявився 37-річний місцевий житель. За участі ветеринара поліцейські провели огляд та зафіксували всі ушкодження, які чоловік наніс тварині.
Закарпатцю оголосили підозру за ч. 2 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Чоловіку загрожує від 3 до 5 років вʼязниці з конфіскацією тварини.
Окрім цього, вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб, які підбурювали чоловіка до знущання над твариною.
Коня у фігуранта поліцейські вилучили. Тварину вдалося розмістити в реабілітаційному центрі. Там її назвали Мазлі, про неї добре дбають та надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, у Києві судитимуть 31-річного чоловіка, який жорстоко побив собаку, скинув його зі сходів і забив до смерті на очах дітей.