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Інцидент стався у селі Гать Берегівського району. Чоловіку загрожує до п'яти років тюрми

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому чоловік знущається над твариною – б’є коня. Зловмисника швидко розшукали: ним виявився 37-річний місцевий житель. За участі ветеринара поліцейські провели огляд та зафіксували всі ушкодження, які чоловік наніс тварині.

Закарпатцю оголосили підозру за ч. 2 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує від 3 до 5 років вʼязниці з конфіскацією тварини.

Окрім цього, вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб, які підбурювали чоловіка до знущання над твариною.

Коня у фігуранта поліцейські вилучили. Тварину вдалося розмістити в реабілітаційному центрі. Там її назвали Мазлі, про неї добре дбають та надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, у Києві судитимуть 31-річного чоловіка, який жорстоко побив собаку, скинув його зі сходів і забив до смерті на очах дітей.