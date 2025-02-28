Спасение Мазли: на Закарпатье задержали мужчину, который издевался над конем
Инцидент произошел в селе Гать Береговского района. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором мужчина издевается над животным – бьет коня. Злоумышленника быстро разыскали: им оказался 37-летний местный житель. При участии ветеринара полицейские провели осмотр и зафиксировали все травмы, которые мужчина нанес животному.
Закарпатцу объявили подозрение по ч. 2 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Мужчине грозит от 3 до 5 лет тюрьмы с конфискацией животного.
Кроме этого, решается вопрос о привлечении к ответственности других лиц, которые подстрекали мужчину к издевательству над животным.
Лошадь у фигуранта полицейские изъяли. Животное удалось разместить в реабилитационном центре. Там его назвали Мазли, о нем хорошо заботятся и оказывают необходимую помощь.
Напомним, в Киеве будут судить 31-летнего мужчину, который жестоко избил собаку, сбросил ее с лестницы и забил до смерти на глазах у детей.