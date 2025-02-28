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Инцидент произошел в селе Гать Береговского района. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором мужчина издевается над животным – бьет коня. Злоумышленника быстро разыскали: им оказался 37-летний местный житель. При участии ветеринара полицейские провели осмотр и зафиксировали все травмы, которые мужчина нанес животному.

Закарпатцу объявили подозрение по ч. 2 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мужчине грозит от 3 до 5 лет тюрьмы с конфискацией животного.

Кроме этого, решается вопрос о привлечении к ответственности других лиц, которые подстрекали мужчину к издевательству над животным.

Лошадь у фигуранта полицейские изъяли. Животное удалось разместить в реабилитационном центре. Там его назвали Мазли, о нем хорошо заботятся и оказывают необходимую помощь.

Напомним, в Киеве будут судить 31-летнего мужчину, который жестоко избил собаку, сбросил ее с лестницы и забил до смерти на глазах у детей.