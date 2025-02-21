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Правоохоронці повідомили про підозру очільнику та заступнику одного з санаторних комплексів в Закарпатській області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Так, 46-річний директор санаторію та його 30-річний заступник, депутат сільради, мали ліцензію на видобуток мінеральної води, але незаконно підключилися до іншої труби за межами дозволеної території. За пів року вони викачали 26 тисяч кубометрів вуглекислої мінеральної води. Через це держава зазнала збитків на понад 644 мільйони гривень.

Отриману в такий спосіб воду фігуранти перевозили у цистернах до місць розливу, а опісля – продавали на території всієї країни.

Двом фігурантам оголосили підозру. Обох взяли під варту з правом внесення застави загальною сумою майже 1,2 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині ділки незаконно видобували вапняк. Зловмисників затримали.