фото: полиция

Правоохранители сообщили о подозрении главе и заместителю одного из санаторных комплексов в Закарпатской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Так, 46-летний директор санатория и его 30-летний заместитель, депутат сельсовета имели лицензию на добычу минеральной воды, но незаконно подключились к другой трубе за пределами разрешенной территории. За полгода они накачали 26 тысяч кубометров углекислой минеральной воды. Из-за этого государство понесло убытки более чем на 644 миллиона гривен.

Полученную таким способом воду фигуранты перевозили в цистернах к местам разлива, а затем продавали на территории всей страны.

Двум фигурантам объявили подозрение. Оба заключены под стражу с правом внесения залога общей суммой почти 1,2 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области дельцы незаконно добывали известняк. Злоумышленников задержали.