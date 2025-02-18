фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники разом рятувальниками впродовж восьми годин шукали чоловіків, які заблукали у горах

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Троє жителів міста Знам'янка, що на Кіровоградщині, збиралися потрапити в Румунію, перетнувши гірську ділянку держкордону.

Чоловіки розповіли, що маршрут їм надіслала невідома особа. Якщо б вони успішно його подолали, то мали б заплатити за надану інформацію по 1000 доларів кожен.

Два дні чоловіки блукали засніженим високогір’ям, а потім все ж вирішили покликати по допомогу.

До пошуків, які тривали з 2:30 до 10:30 прикордонники залучили оператора БпЛА. На щастя, за 4,5 кілометри від кордону чоловіків знайшли. Меддопомоги вони не потребували.

Стосовно мандрівників склали адмінпротоколи.

Нагадаємо, вранці 16 лютого на Закарпатті прикордонники зі стрільбою затримали двох чоловіків, які намагались втекти за кордон.