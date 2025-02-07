На Сумщині чоловіку, якого затримали за розбещення 13-річної дівчинки, оголосили нову підозру

фото: поліція

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Наразі фігурант перебуває за ґратами. Під час слідства правоохоронці встановили ще одну потерпілу від дій зловмисника.

Зокрема, він у соцмережі схилив 12-річну дівчину до виготовлення фото та відео порнографічного характеру за грошову винагороду. При цьому чоловік достеменно знав вік дитини.

Зловмиснику оголосили нову підозру за кількома статтями Кримінального кодексу (розбещення малолітньої, схиляння її до дій сексуального характеру, вербування малолітньої з метою сексуальної експлуатації). Слідство триває.

Нагадуємо, 43-річного жителя Житомирської області затримали в Сумах у жовтні минулого року. Тоді він у соцмережі познайомився із 13-річною дівчиною та попри те, що вона малолітня – запропонував зустрітися. Після прогулянки містом він запросив дівчину на орендовану квартиру, де збирався вчинити стосовно неї розпусні дії. Запобігли цьому поліцейські, які затримали чоловіка.