Побиття підлітка ланцюгами в Києві: за справу взялася поліція

фото: Київська міська прокуратура

Столичні правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом побиття хлопця групою підлітків на Оболоні в Києві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр Київської міської прокуратури.

Відео інциденту, на якому невідомі юнаки, частина з яких закриває обличчя балаклавами, б’ють іншого хлопця, з'явилося у соцмережах ввечері 6 лютого. Один з учасників інциденту знімає все на телефон.

"Попередня кваліфікація злочину – хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Наразі ювенальні слідчі Оболонського управління поліції проводять досудове розслідування та встановлюють усіх учасників події.

Нагадаємо, у соцмережах шириться відео з побиттям підлітка в Оболонському районі столиці. На ролику хлопця жорстоко били ланцюгами.

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