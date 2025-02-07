Побиття підлітка ланцюгами в Києві: за справу взялася поліція
Столичні правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом побиття хлопця групою підлітків на Оболоні в Києві
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр Київської міської прокуратури.
Відео інциденту, на якому невідомі юнаки, частина з яких закриває обличчя балаклавами, б’ють іншого хлопця, з'явилося у соцмережах ввечері 6 лютого. Один з учасників інциденту знімає все на телефон.
"Попередня кваліфікація злочину – хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України)", – йдеться в повідомленні.
Наразі ювенальні слідчі Оболонського управління поліції проводять досудове розслідування та встановлюють усіх учасників події.
Нагадаємо, у соцмережах шириться відео з побиттям підлітка в Оболонському районі столиці. На ролику хлопця жорстоко били ланцюгами.
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