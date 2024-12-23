фото: поліція

Днями з готелю в селі Лалово Мукачівського району двоє чоловіків викрали сумку, в якій було понад 15 тисяч євро

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Вночі 21 грудня до номера готелю проникли двоє невідомих. Зловмисники забрали з кімнати сумку, у якій були 60 тисяч гривень та 15 тисяч євро, після чого втекли. Зранку власник виявив пропажу.

Правоохоронці встановили особи крадіїв – 22 та 32-річні жителі району. Їх розшукали та затримали.

Зловмисників помістили до ізолятора тимчасового тримання. У них вилучили частину викрадених грошей.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше правоохоронці на Київщині затримали чоловіка, який вкрав особисті речі військовослужбовців. Злодієві загрожує до восьми років позбавлення волі.