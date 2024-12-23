фото: полиция

На днях из гостиницы в селе Лалово Мукачевского района двое мужчин украли сумку, в которой было более 15 тысяч евро

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Ночью 21 декабря в номер гостиницы проникли двое неизвестных. Злоумышленники забрали из комнаты сумку, в которой находились 60 тысяч гривен и 15 тысяч евро, после чего скрылись. Утром владелец обнаружил пропажу.

Правоохранители установили личности воров – 22 и 32-летние жители района. Их разыскали и задержали.

Злоумышленников поместили в изолятор временного содержания. У них изъяли часть украденных денег.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается расследование.

Напомним, ранее правоохранители в Киевской области задержали мужчину, который украл личные вещи военнослужащих. Вору грозит до восьми лет лишения свободы.