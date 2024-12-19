На Закарпатті судитимуть чоловіка за зґвалтування 13-річної доньки співмешканки
Під суд відправили 37-річного жителя Закарпаття, якого обвинувачують у зґвалтуванні дитини
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Подія сталася у червні цього року. Тоді 35-річна закарпатка повідомила поліції, що її співмешканець вчиняв насильницькі дії сексуального характеру відносно її 13-річної доньки.
Правоохоронці зібрали ряд доказів, які підтвердили покази жінки. Зловмисника затримали та взяли під варту.
Наразі у справі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.
Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
Нагадаємо, раніше на Одещині засудили чоловіка, який вдерся до будинку та зґвалтував 9-річну дівчинку.
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