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Під суд відправили 37-річного жителя Закарпаття, якого обвинувачують у зґвалтуванні дитини

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Подія сталася у червні цього року. Тоді 35-річна закарпатка повідомила поліції, що її співмешканець вчиняв насильницькі дії сексуального характеру відносно її 13-річної доньки.

Правоохоронці зібрали ряд доказів, які підтвердили покази жінки. Зловмисника затримали та взяли під варту.

Наразі у справі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Одещині засудили чоловіка, який вдерся до будинку та зґвалтував 9-річну дівчинку.