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Под суд отправили 37-летнего жителя Закарпатья, обвиняемого в изнасиловании ребенка

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Происшествие случилось в июне этого года. Тогда 35-летняя закарпатка сообщила полиции, что ее сожитель совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 13-летней дочери.

Правоохранители собрали ряд доказательств, которые подтвердили показания женщины. Злоумышленника задержали и взяли под стражу.

Сейчас по делу завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Одесской области осудили мужчину, который ворвался в дом и изнасиловал 9-летнюю девочку.