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18 грудня 2024, 20:51

Як друг ексголови ОВА перетворює землю Закарпаття на золоту жилу, – розслідування Bihus.info

18 грудня 2024, 20:51
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фото: Bihus.info
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Через державне підприємство "Добробуд" три земельні ділянки в Ужгороді отримали компанії, пов’язані з Павлом Котиком – колишнім "лісівником", який відомий своєю дружбою з ексголовою Закарпатської ОДА Віктором Микитою

Про це йдеться в розслідуванні проєкту Bihus.Info, передає RegioNews.

Хоча "Добробуд" створювали за ініціативою Микити для допомоги переселенцям, умови передачі землі викликають запитання. Як виявилося, переселенці можуть отримати квартири не обов’язково в цих новобудовах, а в будь-яких інших будинках області.

Тим часом область переживає "будівельний бум". На кордоні з Угорщиною компанія, що належить дружині Котика, придбала закинуте підприємство разом із землею площею в кілька гектарів за символічні 150 грн за квадратний метр. Тепер ця ділянка може перетворитися на логістичний хаб і приносити мільйонні прибутки.

Як друг ексголови ОВА скуповує Закарпаття – в розслідуванні Марії Землянської.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бізнесмен Григорій Козловський за час свого депутатська депутатства у міській та обласній радах отримав безкоштовно земельні ділянки в історичному центрі Львова.

Закарпаття земля чиновники строительство Павло Котик Віктор Микита
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