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18 декабря 2024, 20:51

Как друг экс-главы ОВА превращает землю Закарпатья в золотую жилу, – расследование Bihus.info

18 декабря 2024, 20:51
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фото: Bihus.info
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Через государственное предприятие "Добробуд" три земельных участка в Ужгороде получили компании, связанные с Павлом Котиком – бывшим "лесоводом", известным своей дружбой с экс-главой Закарпатской ОГА Виктором Микитой

Об этом говорится в расследовании проекта Bihus.Info, передает RegioNews.

Хотя "Добрострой" создавали по инициативе Микиты для помощи переселенцам, условия передачи земли вызывают вопросы. Как выяснилось, переселенцы могут получить квартиры не обязательно в этих новостройках, а в любых других домах области.

Тем временем область переживает "строительный бум". На границе с Венгрией компания, принадлежащая супруге Котика, приобрела заброшенное предприятие вместе с землей площадью в несколько гектаров за символические 150 грн за квадратный метр. Теперь этот участок может превратиться в логистический хаб и приносить миллионные доходы.

Как друг эксголовы ОВА скупает Закарпатье – в расследовании Марии Землянской.

Напомним, ранее сообщалось, что бизнесмен Григорий Козловский за время своего депутатского депутатства в городском и областном советах получил бесплатно земельные участки в историческом центре Львова.

Закарпатье земля чиновники строительство Павел Котик Виктор Микита
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