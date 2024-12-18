фото: Bihus.info

Через государственное предприятие "Добробуд" три земельных участка в Ужгороде получили компании, связанные с Павлом Котиком – бывшим "лесоводом", известным своей дружбой с экс-главой Закарпатской ОГА Виктором Микитой

Об этом говорится в расследовании проекта Bihus.Info, передает RegioNews.

Хотя "Добрострой" создавали по инициативе Микиты для помощи переселенцам, условия передачи земли вызывают вопросы. Как выяснилось, переселенцы могут получить квартиры не обязательно в этих новостройках, а в любых других домах области.

Тем временем область переживает "строительный бум". На границе с Венгрией компания, принадлежащая супруге Котика, приобрела заброшенное предприятие вместе с землей площадью в несколько гектаров за символические 150 грн за квадратный метр. Теперь этот участок может превратиться в логистический хаб и приносить миллионные доходы.

Как друг эксголовы ОВА скупает Закарпатье – в расследовании Марии Землянской.

Напомним, ранее сообщалось, что бизнесмен Григорий Козловский за время своего депутатского депутатства в городском и областном советах получил бесплатно земельные участки в историческом центре Львова.