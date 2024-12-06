На границе с Румынией с помощью дрона задержали группу беглецов
Во время мониторинга госграницы пограничники с помощью беспилотника зафиксировали движение трех человек в сторону Румынии
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Оператор дрона скорректировал группу реагирования, а служебная собака помогла выйти на след "путешественников". Осознав близость к границе, мужчины пытались скрыться. Однако в 300 метрах от госграницы пограничники догнали их и задержали.
Задержанные – жители Полтавской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей от 22 до 28 лет.
Относительно нарушителей составили админпротоколы.
Напомним, ранее на Буковине пограничники разоблачили уклониста, который прятался в сиденье буса под одеялом. Мужчина хотел попасть в Румынию.
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