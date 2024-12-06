фото: ГПСУ

Во время мониторинга госграницы пограничники с помощью беспилотника зафиксировали движение трех человек в сторону Румынии

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Оператор дрона скорректировал группу реагирования, а служебная собака помогла выйти на след "путешественников". Осознав близость к границе, мужчины пытались скрыться. Однако в 300 метрах от госграницы пограничники догнали их и задержали.

Задержанные – жители Полтавской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей от 22 до 28 лет.

Относительно нарушителей составили админпротоколы.

Напомним, ранее на Буковине пограничники разоблачили уклониста, который прятался в сиденье буса под одеялом. Мужчина хотел попасть в Румынию.