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27 листопада 2024, 01:05

Заховався у сидінні буса: на Буковині виявили замотаного в ковдру ухилянта

27 листопада 2024, 01:05
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фото: ДПСУ
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Днями прикордонники виявили на Буковині мікроавтобус, який рухався польовою дорогою в бік держкордону з Румунією в обхід контрольних постів

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Правоохоронці зупинили мікроавтобус на околиці одного з прикордонних населених пунктів. В автомобілі, крім водія, була жінка, яка їхала на пасажирському сидінні. Під час більш детального огляду прикордонники виявили, що в сидінні, на якому їде жінка, зроблена порожнина, в якій був накритий ковдрою чоловік.

Як виявилось, водій авто та замаскований пасажир перебувають в розшуку за запитом Чернівецького ТЦК та СП. В подальшій розмові чоловіки зізналися, що збирались незаконно перетнути держкордон з України до Румунії.

Стосовно затриманих склали адмінпротоколи. Чоловіків передали правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. До їх організації причетні п’ятеро ділків із різних областей.

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