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У ніч на 27 листопада правоохоронці затримали на Закарпатті чергового ділка, який переправляв ухилянтів за кордон

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Організатором схеми був 21-річний житель селища Тересва. За 3500 доларів він пропонував військовозобов’язаним безперешкодний перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску.

Схема передбачала поселення "клієнтів" у будинку, інструктаж щодо переходу через річку Тиса, надання рятувального жилета та трансфер до місця перетину кордону.

Поліцейські затримали ділка "на гарячому” під час отримання авансу від 24-річного жителя Волинської області.

У молодика вилучили авто Land Rover, мобільний телефон та гроші, отримані за незаконні послуги.

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому оголосили підозру.

Фігуранту загрожує до 9 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель прикордоння Одещини організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії та хотів "взяти в долю" прикордонника. Ділка затримали.