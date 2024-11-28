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28 ноября 2024, 04:33

За границу за 3500 долларов: на Закарпатье 21-летнего парня задержали на переправке уклонистов

28 ноября 2024, 04:33
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фото: полиция
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В ночь на 27 ноября правоохранители задержали на Закарпатье очередного дельца, который переправлял уклонистов за границу

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Организатором схемы был 21-летний житель поселка Тересва. За 3500 долларов он предлагал военнообязанным беспрепятственное пересечение границы вне официальных пунктов пропуска.

Схема предполагала поселение "клиентов" в доме, инструктаж по переходу через реку Тиса, предоставление спасательного жилета и трансфер к месту пересечения границы.

Полицейские задержали делка "на горячем" во время получения аванса от 24-летнего жителя Волынской области.

У парня изъяли авто Land Rover, мобильный телефон и деньги, полученные за незаконные услуги.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Ему объявили подозрение.

Фигуранту грозит до 9 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что житель пограничной Одесщины организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию и хотел "взять в судьбу" пограничника. Делка задержали.

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