За границу за 3500 долларов: на Закарпатье 21-летнего парня задержали на переправке уклонистов
В ночь на 27 ноября правоохранители задержали на Закарпатье очередного дельца, который переправлял уклонистов за границу
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Организатором схемы был 21-летний житель поселка Тересва. За 3500 долларов он предлагал военнообязанным беспрепятственное пересечение границы вне официальных пунктов пропуска.
Схема предполагала поселение "клиентов" в доме, инструктаж по переходу через реку Тиса, предоставление спасательного жилета и трансфер к месту пересечения границы.
Полицейские задержали делка "на горячем" во время получения аванса от 24-летнего жителя Волынской области.
У парня изъяли авто Land Rover, мобильный телефон и деньги, полученные за незаконные услуги.
Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Ему объявили подозрение.
Фигуранту грозит до 9 лет тюрьмы.
Напомним, ранее сообщалось, что житель пограничной Одесщины организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию и хотел "взять в судьбу" пограничника. Делка задержали.