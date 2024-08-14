На Львівщині чоловік згорів живцем у власній автівці

фото: ДСНС України у Львівській області

Смертельна пожежа сталася в понеділок, 12 серпня, в селі Орів Дрогобицького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Львівській області.

Виявилося, що близько 17:10 на відкритій території загорілося сіно та автомобіль Mitsubishi Рajero. Вогнеборці оперативно локалізували та ліквідували пожежу.

"На жаль, у палаючому авто було виявлено тіло власника 1969 року народження ", — йдеться в повідомленні.

Причини займання встановлюють правоохоронні органи.

Також 12 серпня, близько 13:15, в місті Самбір загорівся автомобіль Volkswagen Passat. Внаслідок займання ніхто не постраждав.

Пізніше ввечері, о 21:35, поблизу села Розвадів Стрийського району на трасі "Київ-Чоп" загорівся автомобіль ВАЗ 2105. Пожежу загасили рятувальники. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті в пожежі загинули матір та дитина, старший син отримав опіки. Трагедія сталася вночі 10 серпня в селі Собатин Хустського району.