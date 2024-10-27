У ДПСУ розповіли, на яких ділянках кордону ловлять найбільше ухилянтів
Прикордонники фіксують найбільше спроб незаконного перетину кордону чоловіками мобілізаційного віку у напрямку Румунії та Молдови
Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарайону, передає RegioNews.
"Більшість спроб нелегально перетнути кордон фіксується по зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропуску. Як і раніше – це напрямок кордону з Румунією та Молдовою", - сказав представник прикордонного відомства.
За словами Демченка, в останні декілька місяців спостерігається зменшення кількості людей, які хочуть незаконно перетнути кордон. Він пояснив, що це пов'язано з погодними умовами.
Він також спрогнозував, що кількість охочих незаконно перетнути кордону буде зменшуватися надалі через настання холодів.
Демченко також поінформував про ситуацію у пунктах пропуску на кордонах. За його словами, черги та зараз відсутні, лише у певні години перед вихідними може спостерігатися скупчення автомобілів на окремих пунктах пропуску. Йдеться про скупчення до кількох десятків транспортних засобів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля кордону з Угорщиною прикордонники врятували чоловіка, який під час спроби незаконного перетинання кордону заблукав та ледь не втопився у болоті.
Також на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який видавав себе за 25-річну дівчину.