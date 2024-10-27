У ДПСУ розповіли, на яких ділянках кордону ловлять найбільше ухилянтів

фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарайону, передає RegioNews.

"Більшість спроб нелегально перетнути кордон фіксується по зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропуску. Як і раніше – це напрямок кордону з Румунією та Молдовою", - сказав представник прикордонного відомства.

За словами Демченка, в останні декілька місяців спостерігається зменшення кількості людей, які хочуть незаконно перетнути кордон. Він пояснив, що це пов'язано з погодними умовами.

Він також спрогнозував, що кількість охочих незаконно перетнути кордону буде зменшуватися надалі через настання холодів.

Демченко також поінформував про ситуацію у пунктах пропуску на кордонах. За його словами, черги та зараз відсутні, лише у певні години перед вихідними може спостерігатися скупчення автомобілів на окремих пунктах пропуску. Йдеться про скупчення до кількох десятків транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля кордону з Угорщиною прикордонники врятували чоловіка, який під час спроби незаконного перетинання кордону заблукав та ледь не втопився у болоті.

Також на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який видавав себе за 25-річну дівчину.