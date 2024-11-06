На Закарпатті мотоцикліст врізався у бетонну колону: байкер загинув

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Смертельна ДТП сталася вчора, 5 листопада, у селі Олександрівка Хустського району. 49-річний водій загинув на місці події

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Закарпатській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 12:20 водій незареєстрованого мотоцикла не впорався з керуванням. Попередньо, байкер з’їхав на узбіччя та зіткнувся з бетонною колоною паркану приватного домогосподарства.

"Від отриманих травм водій загинув на місці аварії", — йдеться у повідомленні.

Ним виявився мешканець села Новобарово Тячівського району.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у селі Бедевля Тячівського району, що на Закарпатті, 20-річний водій Skoda Octavia на смерть збив 17-річного юнака та втік із місця ДТП.