На Закарпатті 16-річний школяр побив і зґвалтував свою 62-річну сусідку

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На початку жовтня 16-річний мешканець Мукачівського району побив та зґвалтував свою 62-річну сусідку. Школяр зізнався правоохоронцям у скоєному

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Закарпатській області, передає RegioNews.

Поліція отримала повідомлення від доньки потерпілої, що 4 жовтня неповнолітній хлопець побив її 62-річну матір. Правоохоронці розшукали 16-річного зловмисника.

"Через кілька днів потерпіла повідомила поліцейським додаткові обставини події. Вона заявила, що відносно неї було вчинено дії сексуального характеру – зловмисник зґвалтував жінку", – йдеться у повідомленні.

За цим фактом побиття та зґвалтування слідчі відкрили кримінальні провадження. Під час опитування 16-річний хлопець зізнався у скоєному.

Наразі неповнолітньому повідомили про підозру за обома статтями. 15 жовтня суд має обрати запобіжний захід для підозрюваного.

Нагадаємо, на Закарпатті 19-річного юнака судитимуть за зґвалтування дитини. Злочин був скоєний у квітні 2024 року – юнак зґвалтував 13-річну дівчинку.