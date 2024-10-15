фото: СБУ

Служба безпеки викрила у Миколаєві інформатора воєнної розвідки Росії (ГРУ). Затриманий коригував ракетно-дронові атаки по місту, а також вихваляв президента РФ Путіна

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився 43-річний житель Миколаєва. Ще в травні 2014 року він самовільно залишив військову частину, де проходив службу. 10 років тому суд лише оштрафував його.

Після початку повномасштабної війни прихильник рашизму "активізувався" в чатах російських Телеграм-каналів. Окупанти вийшли з ним зв’язок для співпраці. Зловмисник отримав завдання приховано фіксувати локації українських захисників у Миколаєві.

Згодом СБУ затримала російського інформатора вдома. Йому повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ.

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, агент ФСБ РФ, який готував координати для ракетно-дронових ударів по Чернівецькій області, отримав 15 років ув’язнення за державну зраду. Зловмисник шпигував за залізницею та лікарнями на Буковині.

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