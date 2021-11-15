На Закарпатті контрабандисти переправляли цигарки в Румунію дроном та катапультою

Фото: ДПСУ

Катапульту, за допомогою якої намагались перекинути з України до Румунії тютюнові вироби, виявили цієї ночі прикордонники на Закарпатті

Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.

"Спільний прикордонний наряд на околиці населеного пункту Дротинці Берегівського району затримав трьох ділків, які саме розгорнули, так званий пункт управління польотами", - йдеться у повідомленні.

За даними ДПСУ, затриманими виявились громадяни України: 59-річний мешканець села Королево і двоє мешканців міста Виноградів 31-го та 22-х років.

"Чоловіки прибули у прикордоння двома автомобілями, в салоні одного з яких прикордонники виявили ноутбук із завантаженою картою українсько-румунської ділянки кордону, запасні акумуляторні батареї для БПЛА, поблизу авто стояла розгорнута антена, пускова катапульта, саморобний безпілотник та пакунок з безакцизними сигаретами", - повідомили у ДПСУ.

Про даний факт прикордонники повідомили співробітників Нацполіції. Виявлені предмети та матеріали в українців вилучили.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили схему нелегального вивозу з України сотень тонн дорогоцінних металів. Вартість вилучених матеріалів сягає понад сто мільйонів гривень.