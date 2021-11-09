На митниці викрили контрабанду дорогоцінних металів на понад сто мільйонів

Фото: dpsu.gov.ua

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що фігуранти справи закуповували застаріле електрообладнання, яке містить кольорові та дорогоцінні метали. Ухиляючись від сплати податків, вартісний брухт вивозили у Польщу як електрообладнання та незаконно отримували відшкодування податку на додану вартість.

За попередньою оцінкою, протягом 2020-2021 рр. фірмою-експортером відшкодовано ПДВ на загальну суму більше 65 мільйонів грн та подано заявку на відшкодування понад 26 мільйонів гривень", - повідомляють на сайті ДПСУ.

Поліцейські провели 18 обшуків у Київській, Львівській, Миколаївській та Волинській областях. Вилучили документацію та техніку, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні. В одному з логістичних центрів виявили понад 320 тонн вантажу в палетах, підготованого для відправки в Польщу. Одну з партій, на суму 126 000 євро, затримали у пункті пропуску "Ягодин" безпосередньо під час спроби вивезення з України.

Нагадаємо, 20 жовтня СБУ заблокувала контрабанду до Євросоюзу ртуті, яка може застосовуватися для масових хімічних терактів.