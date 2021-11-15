На Закарпатье контрабандисты переправляли сигареты в Румынию дроном и катапультой

Фото: ГПСУ

Катапульту, с помощью которой пытались перебросить из Украины в Румынию табачные изделия, обнаружили этой ночью пограничники на Закарпатье

Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины, передает RegioNews.

"Совместный пограничный наряд на окраине населенного пункта Дротынци Береговского района задержал трех дельцов, которые развернули именно, так называемый "пункт управления полетами", - говорится в сообщении.

По данным ГНСУ, задержанными оказались граждане Украины: 59-летний житель села Королево и двое жителей города Виноградов 31-го и 22-х лет.

"Мужчины прибыли в пограничье двумя автомобилями, в салоне одного из которых пограничники обнаружили ноутбук с загруженной картой украинско-румынского участка границы, запасные аккумуляторные батареи для БПЛА, вблизи авто стояла развернутая антенна, пусковая катапульта, самодельный беспилотник и пакет с безакцизними сигаретами", - сообщили в ГПСУ.

О данном факте пограничники уведомили сотрудников Нацполиции. Обнаруженные предметы и материалы у украинцев изъяли.

Как сообщалось, правоохранители разоблачили схему нелегального вывоза из Украины сотен тонн драгоценных металлов. Стоимость изъятых материалов достигает более ста миллионов гривен.