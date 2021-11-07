У місті на Закарпатті в кафе сталася стрілянина, є поранені

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В одному з кафе Мукачева на Закарпатті сталася стрілянина. З вогнепальними пораненнями до лікарні госпіталізували двох чоловіків

Як пише RegioNews, про це "Суспільному" розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.

Внаслідок стрілянини постраждали чоловіки 27 та 28 років. Один отримав вогнепальне поранення у легені. Стан його важкий, потерпілий перебуває у реанімації. Другий був поранений у плече під лопатку. Його стан — середнього ступеня важкості.

Чоловіки відмовилися давати свідчення слідчим щодо ситуації. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Нагадаємо, нещодавно біля однієї з квартир в Дніпрорудному під час виниклої сварки 53-річний чоловік чотири рази вистрілив в живіт своєму опоненту.