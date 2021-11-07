В городе на Закарпатье в кафе произошла стрельба, есть раненые
В одном из кафе Мукачево на Закарпатье произошла стрельба. С огнестрельными ранениями в больницу госпитализировали двух мужчин
Как пишет RegioNews, об этом "Суспільному" рассказала она Нацполиции Закарпатья Анна Дан.
В результате стрельбы пострадали мужчины 27 и 28 лет. Один получил огнестрельное ранение в легкие. Состояние его тяжелое, пострадавший находится в реанимации. Второй был ранен в плечо под лопатку. Его состояние - средней степени тяжести.
Мужчины отказались давать показания следователям по ситуации. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Напомним, недавно возле одной из квартир в Днепрорудном во время возникшей ссоры 53-летний мужчина четыре раза выстрелил в живот своему оппоненту.
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