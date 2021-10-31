У Закарпатській області загорілася полонина

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На Закарпатті загорілася полонина на Свидовецькому хребті, що вище над селищем Ясіня Рахівського району

Як пише RegioNews, про це в коментарі кореспонденту "Укрінформу" повідомила речниця ДСНС в Закарпатській області Наталя Батир.

За її словами, наразі триває ліквідація пожежі в горах, точної інформації про те, яка саме площа у вогні, немає.

"До рятувальників звернулися по допомогу лісівники із Рахівського держлісгоспу. Відомо, що від нас там працює одна одиниця пожежної техніки та особовий склад, вільний від чергування" - сказала Батир.

Вона додала, що горить у горах на полонині над селищем міського типу Ясіня на Рахівщині. Це - частина гірського масиву Українських Карпат Свидовець.

Більш детальну інформацію в управлінні ДСНС Закарпатської області обіцяють надати згодом.