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31 октября 2021, 18:00 610

В Закарпатской области загорелась полонина

31 октября 2021, 18:00 610
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Фото из открытых источников
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На Закарпатье загорелась полонина на Свидовецком хребте, что выше над поселком Ясиня Раховского района

Как пишет RegioNews, об этом в комментарии корреспонденту "Укринформа" сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.

По ее словам, сейчас продолжается ликвидация пожара в горах, точной информации о том, какая именно площадь в огне, нет.

"К спасателям обратились за помощью лесоводы из Раховского гослесхоза. Известно, что от нас там работает одна единица пожарной техники и личный состав, свободный от дежурства" - сказала Батыр.

Она добавила, что горит в горах на полонине над поселком городского типа Ясиня на Раховщине. Это - часть горного массива Украинских Карпат Свидовец.

Более подробную информацию в управлении ГСЧС Закарпатской области обещают предоставить позже.

Напомним, что на Харьковщине уже четвертые сутки продолжается пожар на АЗС.
пожар

 
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