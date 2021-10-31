На Харківщині вже четверту добу триває пожежа на АЗС

Фото: ДСНС

На автозаправній станції у Харківській області вже четверту добу продовжується горіння залишків газового конденсату

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"Станом на 7 год. 31 жовтня на території АЗС "WOG" поблизу с. Рай-Оленівка Холодногірського району через запірну арматуру підземної ємності продовжується горіння залишків газового конденсату, де 28 жовтня внаслідок розгерметизації підземної ємності з газом, стався вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на 2 вантажні автомобілі", - повідомляє ДСНС

Зазначається, що для чергування залучено 5 осіб та 1 одиниця техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, 28 жовтня на Харківщині сталася масштабна пожежа на автозаправці.