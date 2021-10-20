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20 жовтня 2021, 15:58 91

На популярній серед туристів горі у Карпатах знайшли міни та гранати

20 жовтня 2021, 15:58 91
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Фото з відкритих джерел
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У Карпатах на популярній серед туристів горі Маковиця знайшли сім мінометних мін та двадцять одну гранату

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення ДСНС в Івано-Франківській області.

Рятувальники обстежили гору Маковиця, що поблизу міста Яремче Івано-Франківської області, оскільки під час двох світових воєн там проходили активні бойові дій.

"На горі Маковиця під час проведення технічного обстеження району ведення бойових дій згідно з планом виконання завдань та заходів з протимінної діяльності на території Івано-Франківської області виявлено та знищено сім мінометних мін та двадцять одну ручну гранату", - йдеться у повідомленні.

Загалом було обстежено шість гектарів території.

Також вибухівку часів Другої світової війни знайшли в селищі Єзупіль Івано-Франківського району та біля річки Прут в селищі Ланчин Надвірнянського району.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому затримали чоловіка, який зберігав майже дві тисячі набоїв. Чоловіка затримали біля пошти. Він мав посилку, у якій було 243 набої калібру 9 мм. Крім того, хмельничанин зізнався, що вдома також зберігає чимало заборонених в обігу предметів.

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