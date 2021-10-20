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20 октября 2021, 15:58 94

На популярной среди туристов горе в Карпатах нашли мины и гранаты

20 октября 2021, 15:58 94
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Фото из открытых источников
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В Карпатах на популярной среди туристов горе Маковица нашли семь минометных мин и двадцать одну гранату

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Спасатели обследовали гору Маковица, что вблизи города Яремче Ивано-Франковской области, поскольку во время двух мировых войн там проходили активные боевые действия.

"На горе Маковица во время проведения технического обследования района ведения боевых действий в соответствии с планом выполнения задач и мероприятий по противоминной деятельности на территории Ивано-Франковской области выявлено и уничтожено семь минометных мин и двадцать одну ручную гранату", - говорится в сообщении.

Всего было обследовано шесть гектаров территории.

Также взрывчатку времен Второй мировой войны нашли в поселке Езуполь Ивано-Франковского района и у реки Прут в поселке Ланчин Надворнянского района.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком задержали мужчину, который хранил почти две тысячи патронов. Мужчину задержали возле почты. Он имел посылку, в которой было 243 патрона калибра 9 мм. Кроме того, хмельничанин признался, что дома также хранит немало запрещенных в обороте предметов.

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