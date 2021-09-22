Суддю з Мукачева засудили на 7 років в'язниці за хабар у 2 тисячі гривень

Фото: з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд виніс вирок щодо судді Мукачівського міськрайонного суду та його спільнику за хабар у 2 тисячі гривень

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"В ході досудового розслідування встановлено, що 11 вересня 2017 року суддя Мукачівського міськрайонного суду за посередництва начальника юридичного відділу одержав 2 тис. гривень неправомірної вигоди від громадянина за прийняття на його користь судового рішення у справі", - йдеться у повідомленні.

Так, суддя отримав 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати окремі посади протягом 3 років. А його спільника засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна.

Раніше повідомлялось, що екссуддю з Тернопільщини засудили на 6 років за хабар. Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому голові Козівського райсуду Тернопільської області та адвокату, викритим в одержанні $2 тис. неправомірної вигоди.

Як повідомлялося, Вища рада правосуддя повідомила, що від початку року 110 суддів подали заяву про відставку.