Судью из Мукачева осудили на 7 лет тюрьмы за взятку в 2 тысячи гривен

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Высший антикоррупционный суд вынес приговор в отношении судьи Мукачевского горрайонного суда и его сообщнику за взятку в 2 тысячи гривен

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"В ходе досудебного расследования установлено, что 11 сентября 2017 года судья Мукачевского горрайонного суда при посредничестве начальника юридического отдела получил 2 тыс. гривен неправомерной выгоды от гражданина за принятие в его пользу судебного решения по делу", - говорится в сообщении.

Так, судья получил 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать отдельные должности в течение 3 лет. А его сообщника приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

Ранее сообщалось, что экс-судью из Тернопольщины осудили на 6 лет за взятку. Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор бывшему главе Козовского райсуда Тернопольской области и адвокату, уличенным в получении $2 тыс. неправомерной выгоды.

Как сообщалось, Высший совет правосудия сообщил, что с начала года 110 судей подали заявление об отставке.