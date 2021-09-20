На Закарпатье полиция расследует повреждение мемориальных плит воинам АТО

Фото: Нацполиция

В городе Иршава Закарпатской области сотрудники полиции проводят проверку по факту повреждения мемориальных плит. Речь идет о плитах, установленных в память воинам погибшим в зоне АТО

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.

На месте происшествия правоохранители обнаружили две поврежденные мраморные плиты, которые являются частью общей композиции со стягом и подставкой для свечей. При этом другие объекты памятника не имеют признаков повреждения.

Правоохранители предполагают, что мраморные плиты могли отпасть самостоятельно.

Сейчас полицейские просматривают видео с ближайших к месту происшествия камер наблюдения и устанавливают возможных очевидцев происшествия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви 30-летний мужчина разрисовал памятник Героям борьбы за независимость Украины.