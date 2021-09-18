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18 вересня 2021, 17:22 541

У Білій Церкві вандал пошкодив пам'ятник Героям боротьби за Незалежність

18 вересня 2021, 17:22 541
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Фото: Нацполіція
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У Білій Церкві 30-річний чоловік розмалював пам’ятник Героям боротьби за Незалежність України

Як повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київської області, він це зробив нібито через давні образи.

Чоловік розмалював дзеркальну кулю - пам'ятник Героям боротьби за Незалежність України, після чого з місця події зник на автомобілі BMW. Через декілька хвилин поліцейські затримали його за місцем проживання.

"Особу лиходія встановили, ним виявився 30-річний місцевий мешканець. Свій вчинок він пояснив тим, що колись в минулому йому розмалювали гаражне приміщення і таким чином він вирішив виплеснути свої старі образи. Чому обрав саме цей пам'ятник, він пояснити не зміг", - розповіли у поліції.

Молодика затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному вандали розкопали поховання жертв Голокосту.

Україна вандалізм порушення вандали Біла Церква

 
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