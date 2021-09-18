Збитків на понад мільйон: в Ужгороді експосадовця міськради підозрюють у службовій недбалості

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За даними слідства, його службова недбалість призвела до понад 1 млн гривень збитків, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

За даними МВС, підозрюваний не перевірив у визначеному законом порядку достовірність та можливість включення земельних ділянок до переліку об’єктів комунальної власності міста, що підлягають продажу на аукціоні шляхом їх викупу та вільні від забудови.

Фактично ж на них розташований декоративно-бризкальний басейн, що є невід’ємною частиною комплексу Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру.

В МВС повідомили, що, попри заборону проведення аукціонів щодо земель, які використовують підприємства у сфері культури та мистецтва, їх було відчужено та на підставі договорів купівлі-продажу передано у власність двом громадянам.

Таким чином діями колишнього керівника департаменту Ужгородської міської ради державі було завдано збитків на суму понад 1,1 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині викрили розтрату майже мільйона держкоштів під час ремонту доріг.