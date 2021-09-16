На Житомирщині викрили розтрату майже мільйона держкоштів під час ремонту доріг

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Правоохоронці оголосили про підозру у заволодінні бюджетними коштами директорові підрядного підприємства, що проводило ремонт доріг у кількох селах Житомирського району

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Житомирської області.

Проведені експертами будівельно-технічні експертизи засвідчили значне завищення обсягів фактично виконаних робіт та витрат на них.

Встановлено, що товариству через завищену вартість виконаних робіт безпідставно було перераховано понад 950 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили 62-річного директора про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині колишньому голові селищної ради, а нині депутату однієї з міських рад, оголошено підозру у незаконному заволодінні більше мільйона бюджетних коштів, які були призначені на капітальний ремонт доріг.