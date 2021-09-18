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18 сентября 2021, 11:41 66

Ущерб более чем на миллион: в Ужгороде экс-чиновника горсовета подозревают в служебной халатности

18 сентября 2021, 11:41 66
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Фото: Нацполиция
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Полицейские сообщили о подозрении экс-чиновнику Ужгородского городского совета

По данным следствия, его служебная халатность привела к более 1 млн гривен убытков, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным МВД, подозреваемый не проверил в определенном законом порядке достоверность и возможность включения земельных участков в перечень объектов коммунальной собственности, подлежащих продаже на аукционе путем их выкупа и свободные от застройки.

Фактически же на них расположен декоративно-брызгальный бассейн, являющийся неотъемлемой частью комплекса Закарпатского областного украинского музыкально-драматического театра.

В МВД сообщили, что, несмотря на запрет проведения аукционов относительно земель, которые используют предприятия в сфере культуры и искусства, они были отчуждены и на основании договоров купли-продажи переданы в собственность двум гражданам.

Таким образом действиями бывшего руководителя департамента Ужгородского городского совета государству был нанесен ущерб на сумму более 1,1 млн грн.

Напомним, недавно на Житомирщине разоблачили растрату почти миллиона госсредств во время ремонта дорог.

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