На Закарпатті під суд піде депутат, який приховував вдома мігрантів і лупцював їх

Фото: сайт Закарпатської обласної прокуратури

На Ужгородщині під суд піде місцевий депутат селищної ради, який вдома незаконно приховував іноземних мігрантів та бив їх

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Закарпатської обласної прокуратури.

Зазначається, що депутат незаконно утримував у себе вдома трьох громадян Індії. Їм він купував харчові продукти і надавав житло. Водночас систематично бив їх дерев'яними палицями. У майбутньому він планував нелегально переправити їх через кордон в країни ЄС. На цьому він повинен був заробити 3,5 тисячі доларів.

"Наприкінці квітня цього року іноземцям таки вдалося покинути будинок: розбивши вікно на другому поверсі, вони вибралися на сусіднє подвір’я, звідки втекли до будинку однієї з місцевих мешканок. З її допомогою повідомили про злочин правоохоронцям”, — розповіли в пресслужбі обласної прокуратури.

Проти депутата відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали нелегальних мігрантів з Індії.