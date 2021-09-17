09:02  17 вересня
Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 6600 нових випадків
08:49  17 вересня
Українцям, яких Росія незаконно позбавила волі, виплатять по 100 тисяч
08:09  17 вересня
Бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру у двох селах Донбасу: поранено місцевого жителя
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2021, 11:54 190

На Закарпатті під суд піде депутат, який приховував вдома мігрантів і лупцював їх

17 вересня 2021, 11:54 190
Читайте также на русском языке
Фото: сайт Закарпатської обласної прокуратури
Читайте также
на русском языке

На Ужгородщині під суд піде місцевий депутат селищної ради, який вдома незаконно приховував іноземних мігрантів та бив їх

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Закарпатської обласної прокуратури.

Зазначається, що депутат незаконно утримував у себе вдома трьох громадян Індії. Їм він купував харчові продукти і надавав житло. Водночас систематично бив їх дерев'яними палицями. У майбутньому він планував нелегально переправити їх через кордон в країни ЄС. На цьому він повинен був заробити 3,5 тисячі доларів.

"Наприкінці квітня цього року іноземцям таки вдалося покинути будинок: розбивши вікно на другому поверсі, вони вибралися на сусіднє подвір’я, звідки втекли до будинку однієї з місцевих мешканок. З її допомогою повідомили про злочин правоохоронцям”, — розповіли в пресслужбі обласної прокуратури.

Проти депутата відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали нелегальних мігрантів з Індії.

суд Україна Ужгород Закарпаття депутат

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram