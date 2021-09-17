На Закарпатье под суд пойдет депутат, который скрывал дома мигрантов и избивал их
На Ужгородщине под суд пойдет местный депутат поселкового совета, который дома незаконно скрывал иностранных мигрантов и бил их
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Закарпатской областной прокуратуры.
Отмечается, что депутат незаконно удерживал у себя дома трех граждан Индии. Им он покупал продукты и давал жилье. В то же время систематически бил их деревянными палками. В будущем он планировал нелегально переправить их через границу в страны ЕС. На этом он должен был заработать 3,5 тысячи долларов.
"В конце апреля этого года иностранцам таки удалось покинуть дом, разбив окно на втором этаже, они выбрались в соседний двор, откуда бежали к дому одной из местных жительниц. С ее помощью сообщили о преступлении правоохранителям”, — рассказали в прес-сслужбе областной прокуратуры.
Против депутата открыли уголовное производство.
Напомним, ранее на Закарпатье задержали нелегальных мигрантов из Индии.