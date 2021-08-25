У річці на Закарпатті знайшли труп 80-річної жінки
У місті Хуст, що у Закарпатській області, місцеві мешканці виявили у річці Ріка тіло жінки
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення ДСНС області.
"До оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення від пересічних громадян про ймовірне утоплення жінки в річці Ріка за адресою: м. Хуст, вул. Садова", - інформують рятувальники.
О 11:00 тіло загиблої вилучили з водойми та передали правоохоронним органам. Покійною виявилась 80-річна жінка. Обставини її смерті встановлює поліція.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині у полі чоловік під час прогулянки виявив труп жінки.
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