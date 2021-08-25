В реке на Закарпатье нашли труп 80-летней женщины
В городе Хуст, что в Закарпатской области, местные жители обнаружили в реке Река тело женщины
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение ГСЧС области.
"В оперативно-спасательной службы поступило сообщение от рядовых граждан о вероятном утоплении женщины в реке Река по адресу: м. Хуст, вул. Садовая", - информируют спасатели.
В 11:00 тело погибшей изъяли из водоема и передали правоохранительным органам. Покойной оказалась 80-летняя женщина. Обстоятельства ее смерти устанавливает полиция.
Напомним, недавно на Полтавщине в поле мужчина во время прогулки обнаружил труп женщины.
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