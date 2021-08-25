12:59  25 августа
В Одессе мужчина открыл огонь из многоэтажки и ранил ребенка
16:53  25 августа
На Полтавщине в ДТП погибли два человека, пострадал ребенок
17:52  25 августа
На Донбассе российские наемники били по позициям ВСУ из гранатометов, потерь среди наших военных нет
UA | RU
UA | RU
25 августа 2021, 17:47 73

В реке на Закарпатье нашли труп 80-летней женщины

25 августа 2021, 17:47 73
Читайте також українською мовою
Фото: Рixabay
Читайте також
українською мовою

В городе Хуст, что в Закарпатской области, местные жители обнаружили в реке Река тело женщины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение ГСЧС области.

"В оперативно-спасательной службы поступило сообщение от рядовых граждан о вероятном утоплении женщины в реке Река по адресу: м. Хуст, вул. Садовая", - информируют спасатели.

В 11:00 тело погибшей изъяли из водоема и передали правоохранительным органам. Покойной оказалась 80-летняя женщина. Обстоятельства ее смерти устанавливает полиция.

Напомним, недавно на Полтавщине в поле мужчина во время прогулки обнаружил труп женщины.

Украина Ужгород Закарпатье смерти труп

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram