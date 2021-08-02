В Ужгороді під час з’ясування стосунків чоловік вдарив опонента ножем у живіт
В Ужгороді під час суперечки в коридорі багатоповерхівки 45-річний раніше судимий ужгородець схопив ножа та вдарив ним свого 27-річного опонента
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції Закарпатської області.
Потерпілого з проникаючим ножовим пораненням госпіталізували, а нападника – затримали у процесуальному порядку", - йдеться у повідомленні.
За фактом злочину слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі чоловік з ножем поранив водія тролейбуса.
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