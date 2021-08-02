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02 серпня 2021, 14:39 285

В Ужгороді під час з’ясування стосунків чоловік вдарив опонента ножем у живіт

02 серпня 2021, 14:39 285
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Фото: Нацполіція
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В Ужгороді під час суперечки в коридорі багатоповерхівки 45-річний раніше судимий ужгородець схопив ножа та вдарив ним свого 27-річного опонента

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції Закарпатської області.

Потерпілого з проникаючим ножовим пораненням госпіталізували, а нападника – затримали у процесуальному порядку", - йдеться у повідомленні.

За фактом злочину слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі чоловік з ножем поранив водія тролейбуса.

зброя кримінальна справа поліція Ужгород напад

 
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