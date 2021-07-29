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29 липня 2021, 11:02 13

В Одесі чоловік з ножем поранив водія тролейбуса

29 липня 2021, 11:02 13
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Фото: з відкритих джерел
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В Одесі невідомий чоловік напав із ножем на кондукторку тролейбуса та поранив водія, який заступився за жінку

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Думская".

Інцидент трапився на кінцевій зупинці тролейбусних маршрутів №2 та №3 у парку ім. Шевченка.

Тролейбус стояв на зупинці та очікував на пасажирів, в цей час чоловік з ножем почав чіплятися та нападати на кондукторку.

Водій іншого тролейбусу, який під'їжджав до зупинки, вискочив та вступився за жінку, зловмисник порізав йому руку.

Зловмисника затримали поліцейські, які проїжджали повз.

Нагадаємо, 7 липня через вбивство у Дніпрі поліція 13 годин вела переговори з підозрюваним. Правоохоронці Дніпра 13 годин вели переговори з підозрюваним у вбивстві 57-річної жінки: чоловік забарикадувався у дачному будинку та погрожував покінчити життя самогубством.

Одеса транспорт поліція напад тролейбуси

 
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