В Ужгороде во время выяснения отношений мужчина ударил оппонента ножом в живот

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В Ужгороде во время спора в коридоре многоэтажки 45-летний ранее судимый ужгородец схватил нож и ударил им своего 27-летнего оппонента

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Потерпевшего с проникающим ножевым ранением госпитализировали, а нападавшего задержали в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.

По факту преступления следователи полиции открыли уголовное производство. За содеянное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Одессе мужчина с ножом ранил водителя троллейбуса.