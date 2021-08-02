В Ужгороде во время выяснения отношений мужчина ударил оппонента ножом в живот
В Ужгороде во время спора в коридоре многоэтажки 45-летний ранее судимый ужгородец схватил нож и ударил им своего 27-летнего оппонента
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.
Потерпевшего с проникающим ножевым ранением госпитализировали, а нападавшего задержали в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.
По факту преступления следователи полиции открыли уголовное производство. За содеянное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, недавно в Одессе мужчина с ножом ранил водителя троллейбуса.
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