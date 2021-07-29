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29 липня 2021, 14:56 10

В Ужгороді 30 рятувальників ліквідують пожежу покрівлі складських приміщень

29 липня 2021, 14:56 10
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Фото: ДСНС
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В Ужгороді на вулиці Гагаріна вогонь охопив складські приміщення. Площа загоряння приблизно складає 600 м. кв.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у Закарпатській області.

Інформацію про пожежу рятувальники отримали об 11:40 і одразу вирушили на місце події. До ліквідації пожежі залучено дев’ять одиниць техніки та 30 осіб особового складу рятувального загону.

Наразі площа пожежі складає близько 600 кв. м.

Нагадаємо, що на Львівщині вогонь повністю знищив пасажирський автобус.

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