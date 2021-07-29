В Ужгороде 30 спасателей ликвидируют пожар на кровле складских помещений
В Ужгороде на улице Гагарина огонь охватил складские помещения. Площадь возгорания примерно составляет 600 м. кв.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Закарпатской области.
Информацию о пожаре спасатели получили в 11:40 и сразу отправились на место происшествия. К ликвидации пожара привлечены девять единиц техники и 30 человек личного состава спасательного отряда.
Сейчас площадь пожара составляет около 600 кв. м.
Напомним, что на Львовщине огонь полностью уничтожил пассажирский автобус.
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