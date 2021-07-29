В Ужгороде 30 спасателей ликвидируют пожар на кровле складских помещений

Фото: ГСЧС

В Ужгороде на улице Гагарина огонь охватил складские помещения. Площадь возгорания примерно составляет 600 м. кв.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Информацию о пожаре спасатели получили в 11:40 и сразу отправились на место происшествия. К ликвидации пожара привлечены девять единиц техники и 30 человек личного состава спасательного отряда.

Сейчас площадь пожара составляет около 600 кв. м.

Напомним, что на Львовщине огонь полностью уничтожил пассажирский автобус.