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29 июля 2021, 14:56 57

В Ужгороде 30 спасателей ликвидируют пожар на кровле складских помещений

29 июля 2021, 14:56 57
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Фото: ГСЧС
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В Ужгороде на улице Гагарина огонь охватил складские помещения. Площадь возгорания примерно составляет 600 м. кв.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Информацию о пожаре спасатели получили в 11:40 и сразу отправились на место происшествия. К ликвидации пожара привлечены девять единиц техники и 30 человек личного состава спасательного отряда.

Сейчас площадь пожара составляет около 600 кв. м.

Напомним, что на Львовщине огонь полностью уничтожил пассажирский автобус.

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