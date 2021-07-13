На м'ясокомбінаті Полтавщини працівники отруїлися невідомою речовиною
У місті Глобине, що у Полтавській області, на м'ясокомбінаті сталось масове отруєння працівників невідомою речовиною
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, в результаті постраждали 16 осіб, пише RegioNews.
Зазначається, що отруєння сталося в сортувальному цеху ТОВ "Глобинський м’ясокомбінат" - внаслідок цього 14 працівників були госпіталізовані.
Зокрема, одна людина перебуває у тяжкому стані та 13 осіб - у стані середнього ступеня тяжкості, дві особи від госпіталізації відмовилися.
Причина отруєння встановлюється. Підприємство працює в штатному режимі.
Нагадаємо, нещодавно на Львівщині люди масово потруїлися в ресторані.
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